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Тухель возглавит сборную Англии. Объявят на этой неделе

Томас Тухель возглавит сборную Англии.

Немецкий специалист после коротких переговоров согласился занять пост главного тренера сборной Англии, пишет The Times. Ожидается, что официально о назначении Тухеля будет объявлено на этой неделе.

Последним клубом Тухеля была «Бавария», которую он покинул по окончании прошлого сезона.

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) связывалась и с другими кандидатами, среди которых был Пеп Гвардиола. Однако испанец отказался дать четкий ответ на вопрос о желании возглавить английскую национальную команду.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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