Изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося в отеле в Стокгольме (TV4)

Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании, утверждают в Швеции.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором» .

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции.

Как утверждает шведский телеканал TV4, во время обращения в полицию пострадавшая женщина сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны Мбаппе. Расследование прокуратуры ведется именно в отношении француза.

Отмечается, что женщина обратилась за помощью в отделение больницы для жертв изнасилования.

На данный момент Мбаппе в шведской полиции присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения в Швеции.