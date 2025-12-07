💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»

Мохамед Салах: кто-то не хочет видеть меня в «Ливерпуле», клуб меня не защищает.

Мохамед Салах раскритиковал «Ливерпуль» за отношение к нему.

Вингер провел весь матч против «Лидса » (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе.

«Я просто не мог поверить, что просидел на скамейке все 90 минут. Это уже третий раз. Кажется, со мной такое впервые.

Я очень разочарован. Я столько сделал для этого клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А сейчас складывается ощущение, что клуб просто кинул меня под автобус. Именно так я себя чувствую.

Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня. Летом клуб мне многое обещал. А теперь я на скамейке и поэтому могу сказать, что они слова не сдержали.

Раньше у меня были хорошие отношения [со Слотом ]. Сейчас никаких отношений нет, и я даже не понимаю, почему. Как будто кто-то не хочет видеть меня в клубе.

Я позвонил маме и папе и сказал приезжать на матч с «Брайтоном ». Неважно, выйду я или нет. Я просто хочу насладиться этим. Буду на «Энфилде », попрощаюсь с болельщиками перед Кубком Африки, потому что не знаю, что будет, когда я туда уеду.

Для меня это, честно говоря, неприемлемо. Если бы я был в другом клубе, любой клуб защищал бы своего игрока. А здесь: «Кидаем Мо под автобус, потому что проблема – это он».

Я так не считаю. Я не проблема. Я не бьюсь каждый день за свое место, потому что я его заслужил. Я не больше клуба. Я не больше чего бы то ни было. Но я это место заслужил», – заявил вингер.

«Ливерпуль» не проигрывает три матча – такого не было с сентября. Все три игры Салах начинал в запасе