  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»
Видео
242

💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»

Мохамед Салах: кто-то не хочет видеть меня в «Ливерпуле», клуб меня не защищает.

Мохамед Салах раскритиковал «Ливерпуль» за отношение к нему.

Вингер провел весь матч против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе.

«Я просто не мог поверить, что просидел на скамейке все 90 минут. Это уже третий раз. Кажется, со мной такое впервые.

Я очень разочарован. Я столько сделал для этого клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А сейчас складывается ощущение, что клуб просто кинул меня под автобус. Именно так я себя чувствую.

Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня. Летом клуб мне многое обещал. А теперь я на скамейке и поэтому могу сказать, что они слова не сдержали.

Раньше у меня были хорошие отношения [со Слотом]. Сейчас никаких отношений нет, и я даже не понимаю, почему. Как будто кто-то не хочет видеть меня в клубе.

Я позвонил маме и папе и сказал приезжать на матч с «Брайтоном». Неважно, выйду я или нет. Я просто хочу насладиться этим. Буду на «Энфилде», попрощаюсь с болельщиками перед Кубком Африки, потому что не знаю, что будет, когда я туда уеду.

Для меня это, честно говоря, неприемлемо. Если бы я был в другом клубе, любой клуб защищал бы своего игрока. А здесь: «Кидаем Мо под автобус, потому что проблема – это он».

Я так не считаю. Я не проблема. Я не бьюсь каждый день за свое место, потому что я его заслужил. Я не больше клуба. Я не больше чего бы то ни было. Но я это место заслужил», – заявил вингер.

«Ливерпуль» не проигрывает три матча – такого не было с сентября. Все три игры Салах начинал в запасе

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1456 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoЛидс
logoЛиверпуль
logoБрайтон
logoЭнфилд
logoКубок Африки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» не проигрывает три матча – такого не было с сентября. Все три игры Салах начинал в запасе
6 декабря, 20:26
Салах начнет в запасе «Ливерпуля» 3-й матч подряд – против «Лидса»
6 декабря, 16:42
Слот о Салахе: «Мо – исключительный игрок для «Ливерпуля». Он всегда в моих мыслях, что касается как старта, так и выхода со скамейки. Разговоры, когда он не играет, нормальны»
5 декабря, 19:55
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
15 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
25 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
38 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
57 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29