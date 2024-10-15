Колобков о возможных кандидатах в главы ОКР: «Помимо Фетисова и Винер, я бы назвал Кущенко, Ватутина, Каменского, Жамнова, Журову и Свищева»

Павел Колобков назвал потенциальных кандидатов, которые смогут возглавить ОКР.

Сегодня Станислав Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который он возглавляет с 2018 года.

«Он долгое время проработал на этом посту. Считаю, что себя он проявил как опытный, знающий и авторитетный управленец и специалист. Очень хочу, чтобы он остался в спорте. С учетом дефицита кадров в этой сфере важно не потерять такого человека.

Уверен, что у него есть свои планы, но его знания должны быть востребованы. Когда я был министром спорта, у нас во всем министерстве с ним и его командой были отличные рабочие отношения.

Что касается потенциальных кандидатов на смену, помимо Вячеслава Фетисова и Ирины Винер, я бы назвал Сергея Кущенко, Андрея Ватутина, Валерия Каменского, Алексея Жамнова, Светлану Журову и Дмитрия Свищева. Вопрос в том, захотят ли они и выдвинут ли их.

Также считаю, что такие люди как Александр Жуков, Леонид Тягачев и Виталий Смирнов должны быть востребованы, потому что позиция главы ОКР предполагает наличие международных связи, а они здесь были бы очень полезны», – отметил бывший министр спорта России Колобков .

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