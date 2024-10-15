«Месси – единственный, кого можно сравнить с Джорданом. Он изменил все, МЛС разделилась на «до» и «после». Сопредседатель «Интер Майами» Асенси о Лионеле

Сопредседатель «Интер Майами» сравнил Лионеля Месси с Майклом Джорданом.

«МЛС разделилась на «до» и «после» Месси. Он изменил все. Игроки могут выступать за любую команду, но они выходят на поле, чтобы увидеть Месси. Он единственный, кого можно сравнить с Джорданом.

Когда Месси отправился в Париж, мы с владельцем разработали схему, гарантирующую, что по истечении двух лет [контракта с «ПСЖ »] следующим пунктом назначения станут США.

Если бы мы попытались конкурировать с другими клубами, победить было бы невозможно, потому что появился бы кто-то, у кого больше денег и богаче история. Я обратился в лигу и с помощью данных объяснил, что приход Месси изменит их жизнь. Я обратился в adidas, Fanatics и Apple», – сказал Хавьер Асенси.