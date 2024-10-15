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Пять волейбольных команд в студенческой лиге США отказались от матчей из-за трансгендера в составе соперника

5 волейбольных команд в США не вышли против соперника с трансгендером в составе.

Как сообщает Fox News, волейболистки Университета Невады отказались от матча с Сан-Хосе, который запланирован на 26 октября в студенческой лиге NCAA (дивизион Mountain West Conference). Решение принято коллективно большинством игроков.

Отмечается, что за Сан-Хосе выступает спортсменка-трансгендер Блэр Флеминг, проявившая себя как один из ключевых игроков на старте сезона.

«Мы требуем соблюдения наших прав на безопасные и честные соревнования. Мы отказываемся участвовать в каком-либо матче, который способствует несправедливости в отношении женщин», – говорится в заявлении волейболисток Невады.

За последний месяц это уже пятая команда, отказавшаяся играть с Сан-Хосе. Согласно сайту турнира, трем из них засчитали техническое поражение, еще один матч указан как «отмененный». Результат пятого пока не утвержден официально.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Fox News
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