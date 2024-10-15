О назначении Тухеля в сборную Англии объявят завтра. Зарплата тренера – 4,5-5 млн фунтов в год

Томас Тухель подпишет контракт со сборной Англии завтра.

Ранее стало известно , что немецкий специалист согласился возглавить сборную Англии и будет представлен на этой неделе.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, зарплата Тухеля на новом месте работы составит от 4,5 до 5 млн фунтов в год. Презентация Томаса в качестве главного тренера английской команды пройдет уже на завтрашней пресс-конференции.

Несмотря на то, что контракт Тухеля с «Баварией» был в силе до июня 2025 года, мюнхенский клуб не получит компенсацию.