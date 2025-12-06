  • Спортс
  Семак о судействе и КДК: «Там судья прав, что поставил пенальти, здесь – что не поставил. Мне очень сложно, потому что я просто не понимаю трактовок»
37

Семак о судействе и КДК: «Там судья прав, что поставил пенальти, здесь – что не поставил. Мне очень сложно, потому что я просто не понимаю трактовок»

Сергей Семак: судейские трактовки мне непонятны.

Сергей Семак посетовал на разное понимание судьями схожих эпизодов.

Сегодня «Зенит» обыграл «Акрон» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ. Петербуржцы играли в большинстве больше 75 минут.

– Обратил внимание, что, когда шел сегодня просмотр момента, связанного с удалением, вы дискутировали с игроками «Акрона», обсуждали. Не могли бы вы сказать свои аргументы в пользу удаления? Вероятно, вы были за.

– Вероятно, да. Как раз на экране этот момент показывали, и, естественно, мы с ребятами говорили, что это больше был фол последней надежды. Педро выходил один в один в этой ситуации. Если бы это было где-то в центре поля, наверное, была бы желтая карточка, я так думаю.

Что касается этого момента, на мой взгляд, соперник, конечно, будет другого мнения. У меня мнение, что это лишение явной возможности забить. Да, наверное, не специально, но это не отменяет того, что эта ситуация повлияла на эпизод. 

– После удаления очень интересный был розыгрыш штрафного. Насколько много вариантов розыгрыша стандартов отрабатывается на тренировках и когда мы увидим голы после таких розыгрышей?

– Это можно посмотреть по статистике, сколько команда забивает со стандартов. Конечно, здесь очень важна роль подающего и игроков, которые участвуют в тех или иных розыгрышах. Как правило, это два-три розыгрыша, которые основные: и штрафные, и угловые. Больше вряд ли игроки запомнят, да это и не нужно, учитывая, какое количество стандартных положений бывает в игре. 

А по поводу того же удаления или нет, сложно какие-то трактовки давать. Вы видели, КДК объявил по матчу «Сочи» – «Динамо» Махачкала, когда Коваленко в руку попало. Абсолютно один в один момент, когда нам поставили пенальти с «Акроном». Борьба, у Дугласа также руки… постоянно такое. И там судья прав, что поставил пенальти, здесь судья прав, что не поставил пенальти. И дальше тишина.

Поэтому говорить о тех или иных трактовках, мне очень сложно, потому что я их просто не понимаю, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
