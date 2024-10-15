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«МЮ» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Выплаты были «многомиллионными»

«Манчестер Юнайтед» сократил выплаты Алексу Фергюсону ради экономии.

По информации The Athletic, по окончании текущего сезона бывший тренер манкунианцев больше не будет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в должности посла клуба.

После ухода с поста тренера «МЮ» в 2013 году Фергюсон остался в клубе на постах посла и одного из директоров в совете клуба. Зарплата шотландца на посту посла неизвестна, но в 2014 году клуб сообщил, что выплатил ему 2,16 млн фунтов с момента перехода на должность посла в 2013-м.

О прекращении выплат Фергюсону на личной встрече сообщил Джим Рэтклифф, глава компании INEOS и акционер клуба. Рэтклифф объяснил эту меру стремлением сократить расходы в клубе.

Отмечается, что вопрос был решен мирно. 82-летний Фергюсон останется директором клуба и продолжит посещать матчи.

Фергюсон – самый успешный тренер в истории «Манчестер Юнайтед». За 26 лет во главе команды он выиграл 38 трофеев.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
бизнес
деньги
Джим Рэтклифф
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