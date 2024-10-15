«МЮ» перестанет платить 82-летнему Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Выплаты были «многомиллионными»
По информации The Athletic, по окончании текущего сезона бывший тренер манкунианцев больше не будет получать «многомиллионные» выплаты от клуба за работу в должности посла клуба.
После ухода с поста тренера «МЮ» в 2013 году Фергюсон остался в клубе на постах посла и одного из директоров в совете клуба. Зарплата шотландца на посту посла неизвестна, но в 2014 году клуб сообщил, что выплатил ему 2,16 млн фунтов с момента перехода на должность посла в 2013-м.
О прекращении выплат Фергюсону на личной встрече сообщил Джим Рэтклифф, глава компании INEOS и акционер клуба. Рэтклифф объяснил эту меру стремлением сократить расходы в клубе.
Отмечается, что вопрос был решен мирно. 82-летний Фергюсон останется директором клуба и продолжит посещать матчи.
Фергюсон – самый успешный тренер в истории «Манчестер Юнайтед». За 26 лет во главе команды он выиграл 38 трофеев.
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