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Дмитрий Васильев: «Фетисов и Винер вполне могли бы занять пост главы ОКР»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, кто мог бы возглавить Олимпийский комитет России (ОКР).

Действующий президент ОКР Станислав Поздняков ранее объявил, что уйдет в отставку. Он занимает должность с 2018 года.

«Сложно судить, по какой причине он ушел. Россия не исключена из олимпийского движения. Это значит, что ОКР должен существовать и у него должен быть руководитель. Сейчас нет особо стрессовых ситуаций и потрясений, поэтому мне сложно оценивать, по какой причине он покинул пост. Вероятно, мы узнаем о ней чуть позже.

В этой ситуации нам нужен харизматичный руководитель, потому что на предстоящих выборах через год нам нужно отстаивать свою позицию и приступить к тому, что агитировать наших сторонников к консолидированной кандидатуре на выборах нового президента МОК (Международного олимпийского комитета). Это должен быть авторитетный человек с прогрессивным управленческим опытом работы, за время которой показаны серьезные результаты.

Вячеслав Фетисов, пожалуй, отлично подходит на эту роль. Он известен не только в России, но и во всем мире. Он был одним из соучредителей WADA (Всемирного антидопингового агентства) в свое время, его авторитет позволил создать эту организацию. Потом она правда превратилась в инструмент против России, но это уже другая история. Вячеслав Александрович – очень достойная кандидатура.

Я бы отметил еще Ирину Винер, она очень харизматичная и знающая дело. Она пользуется огромным авторитетом в мире. Эти две человека вполне могли бы занять пост главы ОКР. Тем более что Ирина Александровна ушла с поста главы федерации. Она не привыкла сидеть сложа руки, так что тут все будет зависеть от ее желания. Ей нужна активная работа, уверен, что и других она заставит работать. Не сомневаюсь в этом», – сказал Васильев.

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВячеслав Фетисов
художественная гимнастика
logoМОК
logoИрина Винер
logoСтанислав Поздняков
ОКР
logoWADA
logoДмитрий Васильев
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