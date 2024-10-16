Овечкин – 6-й хоккеист с 700 голами и 700 пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито
Александр Овечкин сделал 700 голевых передач в НХЛ.
«Вашингтон» переиграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.
Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.
В активе Овечкина 1428 матчей в лиге, в которых он набрал 1553 (853+700) очка за результативность.
Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги, который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.
В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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