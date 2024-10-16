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  • Овечкин – 6-й хоккеист с 700 голами и 700 пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито
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Овечкин – 6-й хоккеист с 700 голами и 700 пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито

Александр Овечкин сделал 700 голевых передач в НХЛ.

«Вашингтон» переиграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.

Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.

В активе Овечкина 1428 матчей в лиге, в которых он набрал 1553 (853+700) очка за результативность.

Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги, который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.

В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoВашингтон
logoЯромир Ягр
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoФил Эспозито
logoГорди Хоу
logoВегас
logoМарсель Дионн
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