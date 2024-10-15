Минспорта Казахстана: «Черчесов, предположительно, оскорбил казахский язык. Потребовали провести разъяснительную работу с тренером о необходимости уважения к нему»

Минспорта Казахстана потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым.

После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Станислав Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.

«В социальных сетях активно распространяется видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Министерство туризма и спорта РК оперативно отреагировало на данный случай и направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос. В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законом «О языках», имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям Министерства, и вмешательство в ее внутренние вопросы исключено. Тем не менее Министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

Министерства туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес», – говорится в заявлении министерства туризма и спорта Казахстана.