Мареска про 0:0 с «Борнмутом»: «У «Челси» были возможности забить, мы старались победить. Я много раз говорил, что важно не проиграть, если уж не получается выиграть»
Энцо Мареска: если не получается выграть, важно не проиграть.
Энцо Мареска считает, что у «Челси» были возможности нанести «Борнмуту» (0:0) поражение.
«Думаю, мы старались победить. Моменты у нас были. Я много раз говорил, что важно не проиграть, если уж не получается выиграть. Нам не хватало качественной игры на последней трети поля.
Несколько возможностей забить у нас было. Важно, что мы не пропустили. Надеюсь, мы будем удачливее и будем забивать.
Палмер сыграл хорошо. Его долго не было, он провел какое-то время на поле и теперь должен набирать форму», – сказал главный тренер «Челси» в эфире Sky Sports.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1428 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости