Мареска про 0:0 с «Борнмутом»: «У «Челси» были возможности забить, мы старались победить. Я много раз говорил, что важно не проиграть, если уж не получается выиграть»

Энцо Мареска: если не получается выграть, важно не проиграть.

Энцо Мареска считает, что у «Челси» были возможности нанести «Борнмуту » (0:0) поражение.

«Думаю, мы старались победить. Моменты у нас были. Я много раз говорил, что важно не проиграть, если уж не получается выиграть. Нам не хватало качественной игры на последней трети поля.

Несколько возможностей забить у нас было. Важно, что мы не пропустили. Надеюсь, мы будем удачливее и будем забивать.

Палмер сыграл хорошо. Его долго не было, он провел какое-то время на поле и теперь должен набирать форму», – сказал главный тренер «Челси » в эфире Sky Sports.