Елена Вайцеховская: «Поздняков, оказавшись во главе ОКР, поплыл, причем почти сразу. Вспомнить из заслуг реально нечего»

Елена Вайцеховская скептически оценила работу Станислава Поздянкова в ОКР.

«Уход в отставку президента российского олимпийского комитета (ОКР – Спортс’‘) Станислава Позднякова на самом деле грустная новость. Своего рода признание: «Простите, не справился».

Со стороны это было очевидно и раньше, и мне кажется, Поздняков, оказавшись на этом посту, стал заложником своих спортивных заслуг. Статус четырехкратного олимпийского чемпиона как бы подразумевает, что его обладатель – глыба. Причем во всех отношениях.

Поздняков же, оказавшись во главе НОК (национального олимпийского комитета – Спортс’‘), поплыл, причем почти сразу. Можно долго говорить о том, что у него не было опыта и по большому счету не оказалось, на кого положиться, что на его долю выпали очень непростые времена, что он сам, как и весь российский спорт, стал заложником чужих решений и амбиций, и все это будет правдой. Но вспомнить-то из заслуг реально нечего.

Грустно же от понимания, что шесть лет в плане определения собственной позиции и развития хоть какой-то международной стратегии отечественного спорта ушли в песок.

Почему-то мне кажется, что Поздняков и сам все это понимал, просто большим чемпионам всегда бывает крайне непросто признаться в собственной слабости. То, что он сейчас уходит в отставку, – это поступок сильного человека. Вот за это искренне уважаю», – написала в своем телеграм-канале журналист и олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Вайцеховская .

Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?