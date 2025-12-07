8

«Атлетик» обыграл «Атлетико» благодаря голу Беренгера – 1:0

«Атлетико» в гостях уступил «Атлетику».

«Атлетико» на выезде проиграл «Атлетику» (0:1) в 15-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сан-Мамес».

Матч проходил на стадионе «Сан-Мамес».

Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 20:00, Сан-Мамес
Атлетик
Завершен
1 - 0
Атлетико
Матч окончен
90’
+4’
Коке
  Беренгер
85’
Аресо   Горосабель
82’
Сансет   Исета
82’
72’
Н. Гонсалес   Распадори
Гурусета   Унаи Гомес
66’
Руис де Галаррета   Рего Мора
66’
66’
Альварес   Гризманн
62’
Альмада   Серлот
62’
Лангле   Руджери
46’
Галлахер   Коке
2тайм
Перерыв
Лапорт   Вивиан
33’
Лапорт
28’
Руис де Галаррета
20’
Хаурегисар
14’
12’
Галлахер
Атлетик
Унаи Симон, Берчиче, Лапорт, Паредес, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Сансет, Беренгер, Гурусета
Запасные: Рего Мора, Санчес, Исета, Серрано, Бухан, Вивиан, Падилья, Горосабель, Лекуэ, Бойро, Весга, Унаи Гомес
1тайм
Атлетико:
Облак, Ганцко, Лангле, Пубиль, Молина, Барриос, Н. Гонсалес, Альмада, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Муссо, Боньяр, Коке, Гризманн, Ле Норман, Серлот, де Луис, Руджери, Пурич, Галан, Мартин, Распадори
