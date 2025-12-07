Матч окончен
«Атлетик» обыграл «Атлетико» благодаря голу Беренгера – 1:0
«Атлетико» в гостях уступил «Атлетику».
«Атлетико» на выезде проиграл «Атлетику» (0:1) в 15-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Сан-Мамес».
Ла Лига Испания. 15 тур
6 декабря 20:00, Сан-Мамес
