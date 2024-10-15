ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей
ЦСКА уступил минскому «Динамо» (4:5 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертое поражение команды тренера Ильи Воробьева в пяти последних играх.
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 19 очков после 16 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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