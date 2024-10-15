ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей

ЦСКА уступил минскому «Динамо» (4:5 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертое поражение команды тренера Ильи Воробьева в пяти последних играх.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в таблице Запада, набрав 19 очков после 16 игр.