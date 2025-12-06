«Ливерпуль» не проигрывает три матча – такого не было с сентября. Все три игры Салах начинал в запасе
«Ливерпуль» без Салаха не проигрывает.
У «Ливерпуля» лучшая серия без поражений с сентября.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ. 3 декабря она сыграла вничью с «Сандерлендом» (1:1), а 30 ноября победила «Вест Хэм».
Каждый из этих матчей вингер Мохамед Салах начинал на скамейке запасных. Он вышел на замену только в игре с «Сандерлендом».
