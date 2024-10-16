Овечкин – 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина – 804, у Кучерова – 554
Александр Овечкин стал вторым россиянином в НХЛ с 700 передачами.
Капитан «Вашингтона» записал в свой актив две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:2).
Это позволило российскому форварду достигнуть отметки в 700 голевых пасов в НХЛ.
Среди россиян в НХЛ это второй результат в истории. Больше передач сделал только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин – 804.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Евгений Малкин – 804 (1149 матчей);
2. Александр Овечкин – 700 (1428);
3. Сергей Федоров – 696 (1248);
4. Сергей Зубов – 619 (1068);
5. Павел Дацюк – 604 (953);
6. Алексей Ковалев – 599 (1316);
7. Сергей Гончар – 591 (1301);
8. Александр Могильный – 559 (990);
9. Никита Кучеров – 554 (727);
10. Артемий Панарин – 521 (675).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Quant Hockey
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