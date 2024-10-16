  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин – 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина – 804, у Кучерова – 554
5

Овечкин – 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина – 804, у Кучерова – 554

Александр Овечкин стал вторым россиянином в НХЛ с 700 передачами.

Капитан «Вашингтона» записал в свой актив две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:2).

Это позволило российскому форварду достигнуть отметки в 700 голевых пасов в НХЛ.

Среди россиян в НХЛ это второй результат в истории. Больше передач сделал только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин – 804.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Евгений Малкин – 804 (1149 матчей);

2. Александр Овечкин – 700 (1428);

3. Сергей Федоров – 696 (1248);

4. Сергей Зубов – 619 (1068);

5. Павел Дацюк – 604 (953);

6. Алексей Ковалев – 599 (1316);

7. Сергей Гончар – 591 (1301);

8. Александр Могильный – 559 (990);

9. Никита Кучеров – 554 (727);

10. Артемий Панарин – 521 (675).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Quant Hockey
logoВашингтон
logoПавел Дацюк
logoСергей Гончар
logoЕвгений Малкин
logoАлексей Ковалев
logoАлександр Овечкин
logoСергей Федоров
logoСергей Зубов
logoНХЛ
logoАлександр Могильный
logoАртемий Панарин
logoНикита Кучеров
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Трактор» примет «Ак Барс», «Барыс» против «Салавата Юлаева», «Куньлунь» сыграет с «Локомотивом»
16 минут назад
У Макдэвида 0 голов и 4 передачи в 4 матчах сезона. Капитан «Эдмонтона» сделал 2 паса против «Филадельфии»
236 минут назад
Мичков – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном»: дубль, «минус 1», 5 бросков, 2 блок-шота и 18:03 на льду (8:26 – в большинстве)
1356 минут назад
«Эдмонтон» впервые выиграл в сезоне после трех поражений. Команда Кноблауха отыгралась на 57-й минуте у «Филадельфии» и победила в овертайме
10сегодня, 05:20
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас», «Тампа» победила «Ванкувер», «Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в гостях
360сегодня, 05:10
Кузьменко забил 1-й гол в сезоне, но набрал «минус 1» против «Чикаго» при победе 3:1. У форварда «Калгари» 5 очков в 4 играх
сегодня, 04:59
Капризов набрал 0+2 против «Сент-Луиса» и провел на льду рекордные 27:59. У форварда «Миннесоты» 6 очков в 4 матчах сезона
сегодня, 04:21
Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» – голкипер забросил в пустые ворота «Сент-Луиса»
12сегодня, 04:11Видео
Кучеров – 3-я звезда матча с «Ванкувером». Форвард «Тампы» забил 4-й гол в сезоне – в его активе 5 очков в 2 играх
6сегодня, 03:55
Овечкин – 6-й хоккеист с 700+ голами и 700+ пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито
22сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кочетков одержал первую победу в сезоне, отразив 23 броска «Нью-Джерси». Свечников и Орлов сделали первые передачи
сегодня, 04:49
Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Форвард «Вегаса» набрал 7 очков в 4 играх сезона
1сегодня, 04:39
Шипачев о матче с ЦСКА: «Не опустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Это еще больше сплотит команду, даст нам новый импульс»
1вчера, 21:58
Максим Рыбин: «Игра «Спартака» – это не тягомотина. Команда пропагандирует красивый хоккей, комбинационный, с быстрым проходом средней зоны»
1вчера, 21:41
Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»
3вчера, 21:16
Профака о поражении от СКА: «Разочаровывающий результат. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь»
2вчера, 20:59
Квартальнов об игре Шипачева против ЦСКА: «Вадим нашел в себе все, что есть. Но для меня это не сюрприз. Это его нормальное состояние. Он должен приносить пользу»
2вчера, 20:49
Шипачев получил памятную табличку после 1000-го матча в КХЛ: «Спасибо моей семье, партнерам, всем тренерским штабам. И болельщикам, которые всегда поддерживают нас»
3вчера, 20:16
Воробьев о матче с минским «Динамо»: «При неплохой игре терпим поражение в овертайме. Шипачев исполнил все великолепно, конечно»
4вчера, 19:54
Кузнецов о матче с «Нефтехимиком»: «Приятно победить. Много большинства было, пока не можем нащупать игру. Очень важные два очка»
4вчера, 19:49