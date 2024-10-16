Овечкин – 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина – 804, у Кучерова – 554

Александр Овечкин стал вторым россиянином в НХЛ с 700 передачами.

Капитан «Вашингтона » записал в свой актив две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:2).

Это позволило российскому форварду достигнуть отметки в 700 голевых пасов в НХЛ.

Среди россиян в НХЛ это второй результат в истории. Больше передач сделал только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин – 804.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Евгений Малкин – 804 (1149 матчей);

2. Александр Овечкин – 700 (1428);

3. Сергей Федоров – 696 (1248);

4. Сергей Зубов – 619 (1068);

5. Павел Дацюк – 604 (953);

6. Алексей Ковалев – 599 (1316);

7. Сергей Гончар – 591 (1301);

8. Александр Могильный – 559 (990);

9. Никита Кучеров – 554 (727);

10. Артемий Панарин – 521 (675).