Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных – у обоих по 10

Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по числу хет-триков в составе сборных.

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026.

У него стало 10 матчей с 3+ голами в составе национальной команды.

Из них 3 пришлись на отборы ЧМ в Южной Америке (кроме сегодняшнего матча, это игры с Эквадором в 2017 году и Боливией в 2021-м), 1 – на Кубок Америки (игра с Панамой в 2016-м) и 6 – на товарищеские матчи (игры с Швейцарией и Бразилией в 2012-м, Гватемалой в 2013-м, Гаити в 2018-м, Эстонией в 2022-м – в составе пента-трика, Кюрасао в 2023-м).

У 39-летнего форварда Криштиану Роналду тоже 10 игр с 3+ голами в составе сборной Португалии .

Из них 1 пришелся на финальный турнир ЧМ (игра с Испанией в 2018 году), 5 – на отборы ЧМ в Европе (игры с Северной Ирландией и Швецией в 2013-м, Андоррой в 2016-м – в составе покера, Фарерскими островами в 2017-м и Люксембургом в 2021-м), 3 – на отборы Евро (игры с Арменией в 2015-м и дважды с Литвой в 2019-м, в том числе один раз в составе покера), 1 – на Лигу наций УЕФА (с Швейцарией в 2019-м).