У «Ливерпуля» 2 победы в 10 последних турах АПЛ. Команда Слота может опуститься на 10-е место
«Ливерпуль» выиграл 2 из 10 последних матчей АПЛ.
«Ливерпуль» одержал лишь две победы в десяти последних матчах АПЛ.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре.
Начиная с 27 сентября мерсисайдцы сумели обыграть только «Астон Виллу» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0). При этом они потерпели шесть поражений и дважды сыграли вничью.
На данный момент «красные» идут на 8-й строчке, но рискуют опуститься на 10-ю после матчей «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
13 декабря «Ливерпуль» встретится в чемпионате с «Брайтоном».
