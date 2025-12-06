У «Ливерпуля» 2 победы в 10 последних турах АПЛ. Команда Слота может опуститься на 10-е место

«Ливерпуль» выиграл 2 из 10 последних матчей АПЛ.

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Лидсом » (3:3) в 15-м туре.

Начиная с 27 сентября мерсисайдцы сумели обыграть только «Астон Виллу» (2:0) и «Вест Хэм» (2:0). При этом они потерпели шесть поражений и дважды сыграли вничью.

На данный момент «красные» идут на 8-й строчке, но рискуют опуститься на 10-ю после матчей «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

13 декабря «Ливерпуль » встретится в чемпионате с «Брайтоном».