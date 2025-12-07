Матч окончен
«Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста
«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Ванкувер» Томаса Мюллера.
«Интер Майами» Лионеля Месси победил «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера в финальном матче Кубка МЛС (3:1). Клуб из Майами впервые выиграл этот трофей. Для Месси этот трофей стал 47-м в карьере.
На 8-й минуте защитник «Ванкувера» Эдиер Окампо забил в свои ворота. На 60-й Али Ахмед сравнял счет. На 71-й Родриго Де Поль забил с паса Лионеля Месси. На 96-й Месси ассистировал Тадео Альенде.
Кубок МЛС
Финал
МЛС. MLS Cup - Final
6 декабря 19:30, Chase Stadium
Завершен
3 - 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
