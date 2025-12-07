  • Спортс
  • «Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста
«Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Ванкувер» Томаса Мюллера.

«Интер Майами» Лионеля Месси победил «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера в финальном матче Кубка МЛС (3:1). Клуб из Майами впервые выиграл этот трофей. Для Месси этот трофей стал 47-м в карьере.

На 8-й минуте защитник «Ванкувера» Эдиер Окампо забил в свои ворота. На 60-й Али Ахмед сравнял счет. На 71-й Родриго Де Поль забил с паса Лионеля Месси.  На 96-й Месси ассистировал Тадео Альенде.

Кубок МЛС

Финал

МЛС. MLS Cup - Final
6 декабря 19:30, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
3 - 1
Ванкувер Уайткэпс
Матч окончен
Риос
90’
+8’
  Альенде
90’
+6’
90’
+4’
Берхалтер
Фрэй   Вейгандт
90’
+1’
90’
+1’
Сабби   Нелсон
86’
Лаборда
Де Поль
86’
82’
Кубас   Кабрера
Сильветти   Брайт
78’
74’
Кубас
  Де Поль
71’
68’
Присо-Мбонге   Пюпе
68’
Ахмед   Голд
66’
Блэкмон
60’
  Ахмед
Родригес   Сеговия
56’
Фалькон
48’
2тайм
Перерыв
45’
Окампо
17’
Уайт
Родригес
13’
  Окампо
8’
Интер Майами
Риос, Альба, Аллен, Фалькон, Фрэй, Родригес, Бускетс, Де Поль, Альенде, Сильветти, Месси
Запасные: Сеговия, Пико, Устари, Авилес, Лухан, Обандо, Брайт, Вейгандт, Суарес
1тайм
Ванкувер Уайткэпс:
Такаока, Лаборда, Блэкмон, Окампо, Присо-Мбонге, Кубас, Берхалтер, Ахмед, Мюллер, Сабби, Уайт
Запасные: Нелсон, Jeevan Singh Badwal, Кабрера, Rayan Elloumi, Boehmer, Tate Johnson, Пюпе, Голд, Риос
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика МЛС

