«Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Ванкувер» Томаса Мюллера.

«Интер Майами » Лионеля Месси победил «Ванкувер Уайткэпс » Томаса Мюллера в финальном матче Кубка МЛС (3:1). Клуб из Майами впервые выиграл этот трофей. Для Месси этот трофей стал 47-м в карьере.

На 8-й минуте защитник «Ванкувера» Эдиер Окампо забил в свои ворота. На 60-й Али Ахмед сравнял счет. На 71-й Родриго Де Поль забил с паса Лионеля Месси. На 96-й Месси ассистировал Тадео Альенде.

Кубок МЛС

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика МЛС