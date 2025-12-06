Матч окончен
«Интер» разнес «Комо» – 4:0. Аугусто, Чалханоглу, Тюрам и Лаутаро забили
«Интер» разгромил «Комо».
«Интер» крупно обыграл «Комо» (4:0) в 14-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лаутаро Мартинес открыл счет на 11-й минуте. Маркус Тюрам забил на 59-й. Хакан Чалханоглу сделал счет разгромным на 80-й, Карлос Аугусто забил на 86-й.
Серия А Италия. 14 тур
6 декабря 17:00, Сан-Сиро
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
