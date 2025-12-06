26

«Интер» разнес «Комо» – 4:0. Аугусто, Чалханоглу, Тюрам и Лаутаро забили

«Интер» разгромил «Комо».

«Интер» крупно обыграл «Комо» (4:0) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лаутаро Мартинес открыл счет на 11-й минуте. Маркус Тюрам забил на 59-й. Хакан Чалханоглу сделал счет разгромным на 80-й, Карлос Аугусто забил на 86-й.

Серия А Италия. 14 тур
6 декабря 17:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
4 - 0
Комо
Матч окончен
Аканджи
88’
  Карлос Аугусто
86’
Барелла   Диуф
85’
Мартинес   Сучич
85’
82’
Родригес   Кюн
82’
Перроне   Какре
  Чалханоглу
80’
М. Тюрам   Эспозито
77’
Луис Энрике   Карлос Аугусто
77’
Зелиньски   Мхитарян
71’
  М. Тюрам
59’
46’
Пош   Войвода
46’
Аддай   Диао
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Диего Карлос
44’
Перроне
32’
Мората   Дувикас
  Мартинес
11’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Фраттези, Жозеп Мартинес, де Врей, Майе, Сучич, Биссек, Кокки, Диуф, Мхитарян, Бонни, Карлос Аугусто, Эспозито, Тахо
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Пош, Да Кунья, Перроне, Родригес, Пас, Аддай, Мората
Запасные: Дувикас, Кюн, Черри, Альберто Морено, Чавлина, Войвода, Вигорито, Кемпф, Смолчич, Батурина, Диао, ван дер Бремпт, Какре
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
