  • Жерсон – 13-й бразилец, забивший за «Зенит» в РПЛ при Семаке. Ни за один другой клуб лиги не забивало так много иностранцев одной национальности за этот период
Жерсон – 13-й бразилец, забивший за «Зенит» в РПЛ при Семаке. Ни за один другой клуб лиги не забивало так много иностранцев одной национальности за этот период

Жерсон – 13-й бразилец, забивший за «Зенит» в РПЛ в эпоху Сергея Семака.

Жерсон забил победный гол «Зенита» в матче с «Акроном» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ. Луис Энрике установил окончательный счет. 

По подсчетам Opta, Жерсон стал 13-м бразильцем, забившим гол за «Зенит» в чемпионате России при Сергее Семаке.

Помимо Жерсона, это были Малком, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Педро, Луис Энрике, Артур, Юри Алберто, Нино, Родригао и Эрнани.

Кроме того, с сезона-2018/19 (момента, когда Семак возглавил «Зенит») ни за один другой клуб РПЛ не забивало так много иностранцев одной национальности: 13 – «Зенит»/Бразилия, 7 – «Краснодар»/Бразилия, 7 – «Ахмат»/Бразилия, 6 – ЦСКА/Бразилия, 4 – «Зенит»/Аргентина, 4 – «Спартак»/Бразилия, 4 – «Рубин»/Сербия, 4 – «Оренбург»/Аргентина.

Отмечается, при тренерстве Семака за «Зенит» забивали 17 россиян.

