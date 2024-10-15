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  • Дмитрий Булыкин: «Я бы ужесточил лимит на легионеров. 6 иностранцев на поле максимум. Сейчас нет международных матчей, когда вернемся, будет новое поколение россиян»
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Дмитрий Булыкин: «Я бы ужесточил лимит на легионеров. 6 иностранцев на поле максимум. Сейчас нет международных матчей, когда вернемся, будет новое поколение россиян»

Дмитрий Булыкин выступает за ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

– Что делаем с лимитом?

– Я бы ужесточил. Когда играют 2-3 россиянина в составе, это никуда не годится. Хорошо, что есть пример «Локомотива» – а без него у нас было бы совсем мало россиян для той же сборной.

Поэтому сделал бы лимит прежним – 6 иностранцев на поле максимум. Тем более сейчас нет международных матчей, и когда вернемся, будет новое поколение россиян. Сейчас хорошее время – есть сильная юношеская лига, которая дает россиянам шанс, – сказал бывший нападающий сборной России.

Сейчас в заявке клубов РПЛ на сезон может быть не больше 13 иностранных игроков и не меньше 12 футболистов с российским паспортом. При этом одновременно на поле могут выходить не больше восьми легионеров.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
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