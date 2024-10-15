Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением

Вадим Шипачев достиг отметки 1000 матчей в КХЛ.

Юбилейной для форварда минского «Динамо » стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Всего Вадим Шипачев набрал 924 (290+634) очка за 1000 матчей в лиге с учетом плей-офф.

Он стал первым нападающим и вторым игроком в истории, проведшим 1000 игр в КХЛ. Рекордсменом является защитник Евгений Бирюков (1001 матч).