Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
Вадим Шипачев достиг отметки 1000 матчей в КХЛ.
Юбилейной для форварда минского «Динамо» стала игра Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА.
Всего Вадим Шипачев набрал 924 (290+634) очка за 1000 матчей в лиге с учетом плей-офф.
Он стал первым нападающим и вторым игроком в истории, проведшим 1000 игр в КХЛ. Рекордсменом является защитник Евгений Бирюков (1001 матч).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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