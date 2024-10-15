Прокуратура начала расследование изнасилования в отеле в Стокгольме, где жил Мбаппе. Имя Килиана не упоминается
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.
Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором».
Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование.
«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокуратура может подтвердить, что в полицию поступила жалоба об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.
Предварительное расследование проводит старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ и не может предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Когда появится дополнительная информация, будет выпущен новый пресс-релиз», – говорится в сообщении прокуратуры.
В пресс-релизе не было упомянуто имя Мбаппе. Ранее две шведские газеты, Expressen и Aftonbladet, сообщали о том, что расследование касается Килиана.
Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»
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