Прокуратура начала расследование изнасилования в отеле в Стокгольме, где жил Мбаппе. Имя Килиана не упоминается

Начато расследование изнасилования в отеле в Стокгольме, где жил Килиан Мбаппе.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. 10 октября, в день матча Франции против Израиля в Лиге наций, компания посетила ресторан и ночной клуб – согласно заявлению жертвы, преступление в отеле произошло в тот же день.

Мбаппе назвал эту информацию «фэйком», отметив, что новость появилась за день до слушания по апелляции «ПСЖ» о выплате ему долга по зарплате в размере 55 млн евро. В парижском клубе назвали высказывания Мбаппе «позором» .

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование.

«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокуратура может подтвердить, что в полицию поступила жалоба об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма.

Предварительное расследование проводит старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ и не может предоставить дополнительную информацию в настоящее время. Когда появится дополнительная информация, будет выпущен новый пресс-релиз», – говорится в сообщении прокуратуры.

В пресс-релизе не было упомянуто имя Мбаппе. Ранее две шведские газеты, Expressen и Aftonbladet, сообщали о том, что расследование касается Килиана.

Окружение Мбаппе о расследовании изнасилования в Стокгольме: «Ложные и безрассудные обвинения. Будут предприняты юридические меры, чтобы прекратить планомерное уничтожение репутации Килиана»