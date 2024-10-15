Испания – Сербия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Испании примет Сербию в 4-м туре Лиги наций.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

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