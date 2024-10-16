Овечкин – 1-я звезда матча с «Вегасом»: 2 передачи, «плюс 1», 6 бросков, 6 силовых приемов и 16:55 на льду
Александр Овечкин признан первой звездой матча против «Вегаса».
«Вашингтон» был сильнее «Голден Найтс» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую победу в этом сезоне.
39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в этом матче.
Также россиянин набрал показатель полезности «плюс 1», нанес шесть бросков по воротам, выполнил шесть силовых приемов, проведя на льду 16 минут и 55 секунд (4:01 – в большинстве).
Овечкина назвали первой звездой матча.
В двух играх этого чемпионата Александр набрал 3 (0+3) за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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