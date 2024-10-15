Квалификация ЧМ-2026. Уругвай примет Эквадор, Аргентина сыграет с Боливией, Бразилия против Перу
В Южной Америке пройдут матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Уругвая примет Эквадор, Аргентина – Боливию, Бразилия сыграет дома с Перу.
Квалификация ЧМ-2026
Южная Америка
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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