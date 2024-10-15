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Квалификация ЧМ-2026. Уругвай примет Эквадор, Аргентина сыграет с Боливией, Бразилия против Перу

В Южной Америке пройдут матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Уругвая примет Эквадор, Аргентина – Боливию, Бразилия сыграет дома с Перу.

Квалификация ЧМ-2026

Южная Америка

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
результаты
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Боливии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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