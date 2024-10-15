Дмитрия Мазепина выдвинули на пост главы Федерации водных видов спорта России.

Ранее Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.

О выдвижении Мазепина рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Провели встречу с Дмитрием Мазепиным. Он давно поддерживает спорт в России, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания России.

Обсудили его выдвижение на пост президента Федерации водных видов спорта России от Пермского края. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой он будет избран, запланирована на 31 октября в Москве.

Плавание стабильно входит в тройку самых популярных видов спорта в нашей стране. Им занимаются более 2 миллионов граждан России. А наши профессиональные пловцы привозят десятки медалей с международных состязаний. На Играх БРИКС они завоевали 58 призовых мест.

Поэтому министерство прилагает особые усилия по развитию инфраструктуры для плавания. Мы строим бассейны, спорткомплексы, готовим тренеров, открываем новые секции для детей и, конечно, стремимся, чтобы этой дисциплиной управляли лучшие профессионалы.

Желаю успеха Дмитрию Аркадьевичу на новом поприще. Убежден, что объединенная Федерация водных видов спорта России под его началом добьется еще больших успехов», – написал Дегтярев.

Мазепин – бывший владелец и генеральный директор Объединенной химической компании «Уралхим».