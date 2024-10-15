«Сэр Алекс навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!» Кантона об отмене выплат Фергюсону от «МЮ»
Эрик Кантона раскритиковал отмену выплат Алексу Фергюсону.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом клуба. Выплаты были «многомиллионными».
«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в клубе все, что захочет, до конца жизни.
Такое неуважение. Это просто возмутительно. Сэр Алекс Фергюсон навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!» – написал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Эрика Кантона
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