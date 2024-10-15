«Сэр Алекс навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!» Кантона об отмене выплат Фергюсону от «МЮ»

Эрик Кантона раскритиковал отмену выплат Алексу Фергюсону.

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед » перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом клуба. Выплаты были «многомиллионными».

«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в клубе все, что захочет, до конца жизни.

Такое неуважение. Это просто возмутительно. Сэр Алекс Фергюсон навсегда останется моим боссом! А их всех я кину в большой мешок с дерьмом!» – написал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».