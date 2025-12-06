Антони забил «Барсе» на 6-й минуте – у вингера «Бетиса» 4+3 в 7 последних матчах
Антони забил «Барселоне».
Вингер «Бетиса» Антони открыл счет на 6-й минуте матча с «Барселоной» в 16-м туре Ла Лиги (1:2, первый тайм).
На счету бразильца 4 гола и 3 результативные передачи в 7 последних матчах. Суммарно у него 7+4 в 15 матчах сезона за клуб.
Статистика экс-игрока «МЮ» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
