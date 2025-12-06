Антони забил «Барсе» на 6-й минуте – у вингера «Бетиса» 4+3 в 7 последних матчах

Антони забил «Барселоне».

Вингер «Бетиса » Антони открыл счет на 6-й минуте матча с «Барселоной» в 16-м туре Ла Лиги (1:2, первый тайм).

На счету бразильца 4 гола и 3 результативные передачи в 7 последних матчах. Суммарно у него 7+4 в 15 матчах сезона за клуб.

