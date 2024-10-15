Генич начнет комментировать Медиалигу
Сергей Дурасов намекнул, что Константин Генич стал новым комментатором МФЛ.
«По моей гондурасформации, в лиге появится новый комментатор. Некий Константин. Говорят, раньше работал тренером.
Дорогу молодым», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.
Константин Генич был главным тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ» с апреля 2023 года по июнь 2024.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова
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