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Генич начнет комментировать Медиалигу

Сергей Дурасов намекнул, что Константин Генич стал новым комментатором МФЛ.

«По моей гондурасформации, в лиге появится новый комментатор. Некий Константин. Говорят, раньше работал тренером.

Дорогу молодым», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.

Константин Генич был главным тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ» с апреля 2023 года по июнь 2024.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова
logoКонстантин Генич
logoWinline Медиалига
logoСергей Дурасов
logoФК Матч ТВ
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