Генич начнет комментировать Медиалигу

Сергей Дурасов намекнул, что Константин Генич стал новым комментатором МФЛ.

«По моей гондурасформации, в лиге появится новый комментатор. Некий Константин. Говорят, раньше работал тренером.

Дорогу молодым», – написал комментатор «Матч ТВ » и Winline Медиалиги .

Константин Генич был главным тренером медиафутбольной команды «Матч ТВ» с апреля 2023 года по июнь 2024.