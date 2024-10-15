«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов опять попал в языковой скандал

Шутка или неуважение к казахскому?

Станислав Черчесов снова в центре языкового скандала – похоже, в Казахстане не оценили юмор российского тренера.

Черчесов с юмором ответил журналисту в футболе «ПСЖ» – и вызвал массу критики в Казахстане

После третьего поражения подряд (0:1 от Словении) Черчесов дерзко ответил журналисту, который задал вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Российского тренера в Казахстане обвинили в неуважении к языку. Министерство туризма и спорта даже потребовало разъяснений от Федерации футбола, подчеркнув, что казахский язык, согласно Конституции и закону «О языках», должен уважаться всеми гражданами.

В Федерации футбола Казахстана (КФФ) объяснили, что журналист, который общался с Черчесовым, пришел на пресс-конференцию в форме французского «ПСЖ» – и тренер так пошутил.

«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.

Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», – заявили в КФФ.

«У нас есть внутренняя культура, этикет, суеверие, – добавил президент федерации Адлет Барменкулов. – И все это сильно влияет на футболистов. Поэтому он придрался к нему не из-за языка, а из-за формы. Они оба вели диалог с юмором. Бегасыл (журналист, задавший вопрос) тоже понимает это. Но все преподнесли по-другому».

Черчесова поддерживают, несмотря на четыре игры без голов и последнее место в группе Лиги наций. «Ни о какой отставке речь не идет. Об этом даже не думаем, – заявил Барменкулов в интервью «Матч ТВ». – У главного тренера сборной есть конкретные задачи, он их выполняет. При этом я вижу результат его работы.

После Словении зашел в раздевалку и поблагодарил главного тренера и команду за игру. Сказал: «Ребята, тот футбол, в который вы играете, это уже другой футбол – тот, который нам нужен». Ребятам самим нравится тот футбол, в который они сейчас играют. И понравилось, как они играли со Словенией и Австрией».

«Понимаю лучше переводчика». Черчесов развивает свой казахский – после первого инцидента

Российский тренер уже влипал в инцидент, связанный с языком . В самом начале работы на новом месте сорвался после вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Тогда тоже не все оценили поведение российского тренера. Местный блогер Сырым Иткулов возмутился отношением к языку: «Это уже наглость. Новому российскому тренеру нашей сборной по футболу Черчесову не понравилось, что журналист Нурсултан Курман задавал ему вопрос на казахском языке.

А ничего, что вы находитесь, работаете и получаете бешеную зарплату именно в Казахстане? Я не представляю подобной картины, чтобы казахский тренер кричал и жаловался где-нибудь в Петербурге, что ему задают вопросы на русском языке»

После скандала федерация футбола сразу записала Черчесова на курсы казахского языка – и тренер уже знает базу. На пресс-конференции перед матчем с Норвегией (0:0) Черчесов даже поправлял местного переводчика.

– В составе «Елимая» хорошо выступает Жан-Али Пайруз. В матче Кубка лиги он сделал хет-трик. Почему вы его не вызвали?

– В Кубке лиги против кого?

– Нет-нет, всего три гола в Кубке лиги.

– Ну вот, я лучше понимаю, нежели наш переводчик.

После другого вопроса на казахском Черчесов отказался от перевода: «Я понял уже, что он сказал, я же изучаю язык».

Черчесов рассказывал об успехах в изучении нового языка: «Несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать».

Но скандалов избегать все равно не удается.

Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен

Фото: Gettyimages /Christian Bruna / Stringer; East News /Severin Aichbauer / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP