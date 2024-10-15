Латышонок о том, что Петербург – футбольная столица России: «Сами смотрите, сколько подряд чемпионств у «Зенита». Академия хорошо работает, стадион – самый посещаемый»

Евгений Латышонок считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

– Согласны с мнением, что Санкт-Петербург – футбольная столица России?

– Сами смотрите, сколько подряд чемпионств у «Зенита ».

Плюс академия у клуба хорошо работает, очень много игроков оттуда выступает и в РПЛ , и в ФНЛ. Много талантливых ребят появляется в Санкт-Петербурге, а «Газпром Арена » – самый посещаемый стадион, – сказал вратарь «Зенита».