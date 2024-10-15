Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку – 7 ноября назначат дату выборов нового главы.

Почему он уходит и чем запомнился на посту?

● Поздняков возглавил ОКР в сложное время – после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, куда наша сборная ездила под нейтральным флагом и по приглашениям. Допинг-скандал только разгорался, WADA требовало от России базу данных Московской антидопинговой лаборатории – и все эти проблемы необходимо было закрывать.

Поздняков к тому времени два года работал вице-президентом ОКР и ездил в Пхенчхан в качестве главы нашей делегации, так что опыт у него имелся.

В то время Поздняков совсем не возражал против поездки на Игры в нейтральном статусе:

«Недовольных можно по пальцам сосчитать. И что самое важное – от месяца к месяцу их становится все меньше. Тому есть несколько причин. Одна из них в том, что когда 5 декабря прошлого года было принято решение о нашем участии в Пхенчхане в нейтральном статусе, Россия, каким бы странным решение ни было, исполнила его.

Если бы мы в тот момент продолжили линию на отрицание и нигилизм, конечно, это значительно осложнило бы жизнь всем нашим спортсменам. Причем не только этому поколению, но и будущим».

Или вот: «Бойкот является крайне непродуктивной формой выражения к происходящему. Мы действительно открыты и траспарентны, каждый спортсмен может индивидуально решать свою судьбу.

И здесь все как один – и спортсмены, и тренеры, и специалисты, и спортивные чиновники были единодушны: мы не можем и не хотим лишать возможности участвовать любого человека в Олимпийских играх.

Мы из этого исходили, исходим и, думаю, в будущем будем придерживаться той же позиции».

● Вообще, почти все его пред- и послевыборные тезисы – отдельная тема. Посмотрите на некоторые из них и посчитайте, что же в итоге реализовалось:

1) «Наша главная задача сейчас как минимум восстановить, а то и увеличить количество россиян-членов МОК».

2) «Я считаю, что в Токио-2020 мы будем присутствовать как россияне, а не как Олимпийские атлеты».

3) «Я понимаю, что сейчас у меня есть возможность усилить роль ОКР на международной арене. Это моя главная задача на этом посту. Мы должны добиться того, чтобы все федерации восстановили свой международный статус, а вопрос об участии или неучастии сборной России в Олимпийских играх больше никогда не поднимался».

Увы, не сбылось ничего.

Российских членов МОК стало меньше (сейчас трое: Шамиль Тарпищев, Александр Попов и Виталий Смирнов – а в 2018-м была еще и Елена Исинбаева).

В Токио-2020 наши спортсмены ездили в нейтральном статусе. Как и в Пекин-2022 и Париж-2024.

Роль ОКР на международной арене не только не усилилась, но упала на дно – сейчас организация отстранена.

Да, не все напрямую зависело от Позднякова – но результаты показательны.

● Через год после назначения Поздняков не терял оптимизма: «Я не вижу для Олимпийского комитета России в ближайшей перспективе каких-то больших проблем. Мы успешно прошли не самое простое время в прошлом году, мы двигаемся вперед».

Но на самом деле как раз тогда ОКР вошел в самую трудную фазу: санкции следовали градом, и наш олимпийский спорт все глубже зарывался в яму.

Причем не похоже, что Поздняков контролировал ситуацию и понимал последствия. Например, в конце ноября-2019 он утверждал, что наша сборная поедет на Игры в Токио без ограничений, но спустя неделю признавал, что светит нам только нейтральный статус.

И одновременно с этим воевал с тогдашним главой РУСАДА Юрием Ганусом, который пытался наладить контакты с WADA, а не отдаляться. В той битве Поздняков победил – Гануса уволили.

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● Со временем позиция Позднякова из «усилим роль ОКР на международной арене» все четче менялась на критику всех международных организаций: от WADA до МОК.

В сентябре 2022-го дочь Станислава – олимпийская чемпионка Токио-2020 София Позднякова – развелась с супругом.

Константин Лоханов уехал жить и тренироваться в США, за что получил гневную тираду от бывшего зятя: «Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов».

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● Ближе к Олимпиаде в Париже Поздняков будто превращался из руководителя олимпийского комитета в главу антиолимпийского.

ОКР официально отстранили, но это не мешало Позднякову всеми способами отговаривать спортсменов от поездки на Игры в нейтральном статусе. Он пугал нарушением законов РФ , называл нейтральный статус «отречением от отечества», заявлял , что «МОК запретил ОКР финансировать подготовку олимпийцев».

Но самое яркое – его цитаты про тех, кто вопреки всему все-таки собирался ехать в Париж.

1) «В сложные для страны времена с корабля бегут только крысы. Чтобы крысой не стать, порой приходится принимать сложные решения».

2) «Когда я узнал, что наши спортсмены отправятся на чемпионат мира, подумал: «Бедные люди». В итоге они и остались пострадавшими».

3) «Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на ОИ‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут».

4) «Правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя (речь шла о теннисистах в Париже – Спортс’‘)».

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● При этом ОКР пришлось значительно сокращать штатный состав – Поздняков признал, что «нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет».

И вот теперь уходит сам президент. Официальные объяснения:

«Геополитические вызовы, с которыми столкнулась наша страна, диктуют необходимость оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности, в том числе спортом высших достижений.

В обеспечении максимально эффективных результатов при должной финансовой поддержке, создании и практической реализации новых форматов соревнований высокого уровня, а также формировании качественных условий для подготовки будущих поколений сильных, конкурентоспособных атлетов, роль государства сегодня важна как никогда.

Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды.

В этой связи, Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета России.

До того момента глава организации, Исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме».

Выглядит так, будто Позднякову в ОКР делать больше нечего, да и сам комитет сейчас мало на что влияет: олимпийского спорта, как и сборной, в стране по сути нет.

К тому же смена руководства – логичный шаг в свете ситуации и общей идеи оптимизации спорта в России, сюда же можно отнести объединение спортивных федераций. И вообще, есть слух об слиянии не только федераций, но и позиций – министра спорта (сейчас Михаил Дегтярев) и главы ОКР.

Но не стоит удивляться, если скоро Поздняков получит новую должность – возможно, даже не в спорте. Год назад указом Владимира Путина его наградили орденом Александра Невского – какой-никакой сигнал: вряд ли к экс-главе ОКР есть претензии на высшем уровне.

За 6 лет в должности Поздняков прошел путь от поездки на Игры в нейтральном статусе вместе со сборной до слов о «команде иноагентов». Пожалуй, эта трансформация впечатляет больше всего.

Что же ждет ОКР дальше?

Для чего нужен ОКР, если его босс осуждает поездку на Олимпиаду?

В тексте использованы цитаты Р-Спорт, ТАСС, Известия, Матч ТВ, Спорт-Экспресс

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Кирилл Зыков, Кристина Кормилицына, Алексей Даничев