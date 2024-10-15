Фергюсон зарабатывал 2 млн фунтов в год за работу послом «МЮ» до отмены выплат
Стало известно, сколько Алекс Фергюсон зарабатывал за работу послом «МЮ».
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Выплаты были «многомиллионными».
По информации The Times, клуб платил Фергюсону около 2 миллионов фунтов в год. Шотландцу также был предоставлен столик на 12 персон в ресторане для директоров «МЮ». У экс-тренера было право занимать его на каждом домашнем матче.
Кроме того, Фергюсон мог свободно заходить в раздевалку команды после матчей, но не делал этого регулярно.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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