Фергюсон зарабатывал 2 млн фунтов в год за работу послом «МЮ» до отмены выплат

Стало известно, сколько Алекс Фергюсон зарабатывал за работу послом «МЮ».

Ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед» перестанет платить бывшему главному тренеру за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Выплаты были «многомиллионными».

По информации The Times, клуб платил Фергюсону около 2 миллионов фунтов в год. Шотландцу также был предоставлен столик на 12 персон в ресторане для директоров «МЮ». У экс-тренера было право занимать его на каждом домашнем матче.

Кроме того, Фергюсон мог свободно заходить в раздевалку команды после матчей, но не делал этого регулярно.