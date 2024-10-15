Глава Ла Лиги Тебас призвал ФИФА отменить клубный ЧМ: «Прямо сейчас. Это не нужно ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА»

Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира 2025 года.

«Это не нужно ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА. Клубный чемпионат мира приводит лишь к дезорганизации.

Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права на ту сумму, которую хотели. Вы знаете, что у вас нет спонсоров, которые вы заложили в бюджет, и вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этот чемпионат мира. Отмените его прямо сейчас.

Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры – это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведем диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения.

Цели, которые ФИФА ставит перед миром футбола, это и наши цели. Мы не эгоистичны. Это не решится с помощью клубного чемпионата мира», – заявил президент Ла Лиги .

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