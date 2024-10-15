НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Денвер» примет «Оклахому» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся семь встреч.

В Лас-Вегасе «Лейкерс » сыграют с «Голден Стэйт », который не терпит поражений в предсезонке (4-0). «Денвер » примет «Оклахому». НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.