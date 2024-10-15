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НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт» в Лас-Вегасе, «Денвер» примет «Оклахому» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся семь встреч.

В Лас-Вегасе «Лейкерс» сыграют с «Голден Стэйт», который не терпит поражений в предсезонке (4-0). «Денвер» примет «Оклахому».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
предсезонные матчи
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logoШарлотт
logoДенвер
logoГолден Стэйт
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logoЛейкерс
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