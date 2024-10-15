Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи. Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении»

Мама Елены Костылевой высказалась о ее участии в шоу Евгения Плющенко.

На странице в соцсети ВКонтакте один из подписчиков спросил маму фигуристки: «Для вас шоу и платья за 120 тысяч важнее Лениной спортивной карьеры? Ее возможных титулов и здоровья? Слишком много травм у школы Плющенко, про успешный тренерский опыт я вообще молчу. Все дети только и доходят, что до шоу».

«С нами на прошедшем этапе в Москве должна была стартовать Лерочка Лукашова. Лера с Леной попрощались до этапа в Москве. С которого обе были сняты. И где Лера Лукашова на Московском этапе? Сняли. Заменили на Андрееву .

Не готова Лера? Не восстановила свои четверные? Травмировалась? Почему нет паники по поводу замены Лукашовой на Андрееву? Что скажете?

Все наши титулованные и любимые чемпионы после завершения карьеры стремятся попасть в мал-мальское приличное шоу. И не всех берут. И не всем везет. А тут Лена. Еще, можно сказать, в большом спорте – никто. Да. Талантливая, потенциальная малышка новис с медальками местных водокачек.

А тут уже, не прерывая карьеры – главная роль, да еще в супер востребованном ШОУ. Мало того, на одном льду с двумя олимпийскими чемпионами. Мало того, со своим учителем, который помогает ей, подсказывает ошибки.

И в чем подвох? Что плохо? То, что Лена еще и заработает на отдых на Мальдивы для всей семьи? Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении», – написала Ирина Костылева .

Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»