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Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи. Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении»

Мама Елены Костылевой высказалась о ее участии в шоу Евгения Плющенко.

На странице в соцсети ВКонтакте один из подписчиков спросил маму фигуристки: «Для вас шоу и платья за 120 тысяч важнее Лениной спортивной карьеры? Ее возможных титулов и здоровья? Слишком много травм у школы Плющенко, про успешный тренерский опыт я вообще молчу. Все дети только и доходят, что до шоу».

«С нами на прошедшем этапе в Москве должна была стартовать Лерочка Лукашова. Лера с Леной попрощались до этапа в Москве. С которого обе были сняты. И где Лера Лукашова на Московском этапе? Сняли. Заменили на Андрееву.

Не готова Лера? Не восстановила свои четверные? Травмировалась? Почему нет паники по поводу замены Лукашовой на Андрееву? Что скажете?

Все наши титулованные и любимые чемпионы после завершения карьеры стремятся попасть в мал-мальское приличное шоу. И не всех берут. И не всем везет. А тут Лена. Еще, можно сказать, в большом спорте – никто. Да. Талантливая, потенциальная малышка новис с медальками местных водокачек.

А тут уже, не прерывая карьеры – главная роль, да еще в супер востребованном ШОУ. Мало того, на одном льду с двумя олимпийскими чемпионами. Мало того, со своим учителем, который помогает ей, подсказывает ошибки.

И в чем подвох? Что плохо? То, что Лена еще и заработает на отдых на Мальдивы для всей семьи? Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении», – написала Ирина Костылева.

Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница «Леночка Костылева» в ВК
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
ледовые шоу
Елизавета Андреева
Валерия Лукашова
Ирина Костылева
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