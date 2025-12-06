Киву о 4:0 с «Комо»: «Интер» мог сыграть гораздо лучше. В 1-м тайме мы много суетились, после 1:0 могли лучше контролировать темп, но главное – три очка»

Киву о 4:0 с «Комо»: «Интер» мог сыграть гораздо лучше.

Главный тренер «Интера » Кристиан Киву высказался о победе над «Комо » со счетом 4:0 в 14-м туре Серии А.

«Мы могли бы сыграть гораздо лучше. В первом тайме мы, возможно, действовали слишком суетливо, потратили много сил на высокий прессинг. Это была агрессивная игра и местами качественная, так что мы берем три очка – это главное.

Мне хотелось, чтобы мы лучше разыгрывали мяч, перекрывали их линии передач, потому что мы все время немного суетились. Когда соперник играет персонально, нужно быстро двигать мяч и находить партнеров. Нам требовалось немного больше спокойствия, чтобы находить правильные решения – во втором тайме это получилось.

Первые 20 минут были на чрезвычайно высоком уровне интенсивности, затем при счете 1:0 мы попытались немного перевести дух и в этот период могли бы лучше контролировать темп. Мы проявили хладнокровие, ожидая, когда они начнут розыгрыш, отбирая мяч чуть глубже и переходя в контратаку», – сказал Киву в эфире DAZN Italia.