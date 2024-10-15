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Шведская журналистка Кранц подтвердила, что Мбаппе подозревают в изнасиловании. Адвокат игрока говорила, что «не знает, на кого подана жалоба»

Шведская журналистка подтвердила, что Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Адвокат футболиста заявила, что «не знает, на кого подана жалоба». Тем не менее журналистка шведской газеты Expressen Катрин Кранц подтвердила, что подозреваемым является именно Мбаппе

«Мы на 100% уверены, что Мбаппе подозревается в изнасиловании. Без сомнения. Конечно, мы не знаем, виновен он или нет. Это дело прокурора и полиции, которые должны провести расследование. Но мы уверены.

Мы знаем, что подозревается именно он, но мы не читали документ. И это важно. Но мы абсолютно уверены, что это он. Я не могу назвать наш источник, это невозможно. Но я могу сказать, что мы полностью уверены, что это он, что это его имя, что это он подозревается в изнасиловании. Я не могу точно сказать, откуда мы знаем эту информацию, это невозможно», – заявила Кранц. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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