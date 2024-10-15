Шведская журналистка Кранц подтвердила, что Мбаппе подозревают в изнасиловании. Адвокат игрока говорила, что «не знает, на кого подана жалоба»

Шведская журналистка подтвердила, что Килиана Мбаппе подозревают в изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

Адвокат футболиста заявила , что «не знает, на кого подана жалоба». Тем не менее журналистка шведской газеты Expressen Катрин Кранц подтвердила, что подозреваемым является именно Мбаппе .

«Мы на 100% уверены, что Мбаппе подозревается в изнасиловании. Без сомнения. Конечно, мы не знаем, виновен он или нет. Это дело прокурора и полиции, которые должны провести расследование. Но мы уверены.

Мы знаем, что подозревается именно он, но мы не читали документ. И это важно. Но мы абсолютно уверены, что это он. Я не могу назвать наш источник, это невозможно. Но я могу сказать, что мы полностью уверены, что это он, что это его имя, что это он подозревается в изнасиловании. Я не могу точно сказать, откуда мы знаем эту информацию, это невозможно», – заявила Кранц.