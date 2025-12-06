Кейн забил 58 мячей в 2025-м за «Баварию» и Англию и побил личный рекорд по голам за год
Харри Кейн побил личный рекорд по голам за календарный год.
Харри Кейн сделал хет-трик в матче 13-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (5:0).
32-летний форвард забил в общей сложности 58 голов в 2025 году за «Баварию» и сборную Англии, тем самым установив личный рекорд по этому показателю.
Кейн превзошел результат 2017 года, когда он забил 56 голов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
