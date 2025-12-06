Николаев об удалении у «Акрона» в матче с «Зенитом»: «Можно говорить про естественность движения руки, но было касание с лицом Педро. Не сказал бы, что это неправильный вызов к монитору»

Экс-судья Николаев согласился с удалением у «Акрона» в игре с «Зенитом».

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил эпизод с удалением защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче с «Зенитом » (0:2) после отмашки от Педро.

Главный судья Павел Кукуян показал игроку красную карточку после просмотра ВАР.

«Сам Кукуян был в такой позиции, когда не видел всех деталей эпизода. Посмотрев монитор, думаю, если Педро не был в офсайде, то у судьи были основания, чтобы принять такое решение.

Если судьи ВАР посчитали, что это очевидный фол, то они были обязаны позвать Кукуяна [к монитору ВАР]. Он мог с ними не согласиться, если считает, что это неочевидная ошибка. Можно говорить про естественность движения руки защитника «Акрона », но в то же время есть вот это касание с лицом Педро. Я бы не сказал, что это неправильный вызов к монитору», – сказал Николаев.