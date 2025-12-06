Отец Ямаля провоцировал фанатов «Бетиса» во время выездного матча «Барсы» – охране пришлось его пересадить

Отец Ямаля провоцировал фанатов «Бетиса».

Действия отца Ламина Ямаля привлекли внимание службы безопасности «Ла Картухи».

Сегодня «Барселона » обыграла «Бетис » на его поле со счетом 5:3, 18-летний вингер реализовал пенальти.

Как передает Cadena SER, Мунир Насрауи, папа Ямаля, во время матча провоцировал фанатов хозяев, в том числе демонстрируя различные жесты. Охрана пыталась его успокоить и даже пересадила на другое место.

