Испания вышла в плей-офф Лиги наций. Она выиграла турнир в 2023-м

Сборная Испании вышла в плей-офф Лиги наций.

Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла команду Сербии в 4-м туре группового этапа со счетом 3:0.

Действующие победители турнира лидируют в 4-й группе дивизиона А Лиги наций, набрав 10 очков после 4 туров. Дания идет второй с 7 баллами, Сербия – третьей с 4 очками.

Испанцы гарантировали себе место в топ-2: при равенстве очков с Сербией они займут более высокую строчку по результатам личных встреч (0:0, 3:0).