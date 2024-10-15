Роналду в 200-й раз вышел в старте сборной Португалии – на матч с Шотландией
Криштиану Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии в стартовом составе.
39-летний нападающий вышел с первых минут на игру против Шотландии в 4-м туре группового этапа Лиги наций (0:0, первый тайм). Это его 216-й матч за национальную команду.
Впервые в стартовом составе сборной Роналду вышел 11 октября 2003 года – на матч с Алабнией (5:3).
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости