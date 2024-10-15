Роналду в 200-й раз вышел в старте сборной Португалии – на матч с Шотландией

Криштиану Роналду проводит 200-й матч за сборную Португалии в стартовом составе.

39-летний нападающий вышел с первых минут на игру против Шотландии в 4-м туре группового этапа Лиги наций (0:0, первый тайм). Это его 216-й матч за национальную команду.

Впервые в стартовом составе сборной Роналду вышел 11 октября 2003 года – на матч с Алабнией (5:3).

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .