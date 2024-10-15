В Финляндии хоккеиста-гея Пухакку застрелил его партнер. Мотивом стал разрыв отношений

В Финляндии был убит бывший хоккеист Янне Пухакка.

29-летнего экс-хоккеиста застрелили в его доме в Эспоо, об этом сообщил Ilta-Sanomat.

Вину в убийстве после допроса признал 66-летний Рольф Нордмо, который жил вместе с Пухаккой.

В 2019 году Пухакка сделал каминг-аут, став первым открытым гомосексуалистом в финском хоккее.

«Мотивом преступления стал разрыв отношений», – говорится в отчете полиции.

В составе сборной Финляндии Пухакка бронзу на юниорском чемпионате мира 2013 года.

В чемпионате Финляндии Пухакка провел сезон-2015/16 в составе «Эспоо», набрав 2 (1+1) очка в 40 матчах. Затем он выступал во втором дивизионе за «Эспоо Юнайтед», набрав 12 (5+7) очков в 49 играх.

Завершил карьеру Пухакка после сезона-2017/18, который провел во Франции за «Гап».