  • Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
20

Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,

Стартовал 15-й тур французской Лиги 1.

В рамках 15-го тура Лиги 1 в пятницу «Монако» Александра Головина проиграл «Бресту» (0:1), «Лилль» победил «Марсель» (1:0).

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Ренн» (5:0), «Ланс» на выезде обыграл «Нант» (2:1).

В воскресенье «Лион» в гостях встретится с «Лорьяном». 

Чемпионат Франции

15-й тур

Лига 1 Франция. 15 тур
7 декабря 14:00, Альянц Ривьера
Ницца
Завершен
0 - 1
Анже
Матч окончен
Ванхаутте   Оморуйи
88’
83’
Белькдим   Аллевина
83’
Мутон   Капель
79’
Белькебла
Чо   Ндомбеле
77’
Менди
77’
72’
Шериф   Аруна
72’
Сбаи   Питер
65’
Аркю   Рао-Лисоа
Сансон   Будауи
63’
Диоп   Янссон
63’
Луше
53’
Ба   Нген
46’
2тайм
Перерыв
33’
  Белькдим
Ницца
Диуф, Бар, Ба, Менди, Абди, Сансон, Ванхаутте, Луше, Клосс, Диоп, Чо
Запасные: Ндомбеле, Дюпе, Абдул-Самед, Гоувейя, Нген, Оморуйи, Янссон, Оппонг, Будауи
1тайм
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Капель, Куркуль, Аллевина, Бамба, Рао-Лисоа, Аруна, Анен, Питер, Зинга
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
7 декабря 16:15, Аббе-Дешам
Осер
Завершен
3 - 1
Мец
Матч окончен
Синайоко  
90’
+4’
Эль-Аззузи   Диуссе
90’
+4’
  Дануа
89’
84’
Траоре   Маджо
Менса
83’
80’
Деменге   Туре
75’
Деменге
Мара   Казимир
73’
Оппегор   Менса
73’
68’
Сабали   Мбайе
68’
Цитаишвили   И. Сане
46’
Асоро   Диалло
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Эн
Матондо
45’
  Эль-Аззузи
39’
  Синайоко
36’
Осер
Леон, Оппегор, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Пети, Диамалунда, Диуссе, Де Персен, Девернуа, Задди, Казимир, Менса
1тайм
Мец:
Фишер, Балло-Туре, С. Сане, Гбамен, Колен, Траоре, Деменге, Эн, Цитаишвили, Сабали, Асоро
Запасные: Ба, Йегбе, Куао, И. Сане, Туре, Диалло, Мбайе, Маджо, Стамбули
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
7 декабря 16:15, Стад Океан
Гавр
Завершен
0 - 0
Париж
Матч окончен
Матч окончен
89’
Камара
89’
Кеббаль   Колодзейчак
Ндиайе   Намли
85’
Санганте   Кенку
84’
Сумаре
79’
78’
Максим Лопес
Кьереме   Дукуре
73’
Саматта   Noam Obougou Jacquet
73’
72’
Крассо   Дико
72’
Оллила   де Смет
66’
Маркетти   Гори
66’
Саймон   Иконе
2тайм
Перерыв
Эбоно   Кешта
45’
+1’
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Ндиайе, Секо, Эбоно, Сумаре, Саматта, Кьереме
Запасные: Кешта, Мамбимби, Мпаси, Дукуре, Коффи, Мосенго, Noam Obougou Jacquet, Кенку, Намли
1тайм
Париж:
Трапп, Оллила, Отавио, Мбоу, Траоре, Саймон, Камара, Максим Лопес, Маркетти, Кеббаль, Крассо
Запасные: Дико, де Смет, Кафаро, Лопес, Нкамбадьо, Гори, Колодзейчак, Жеббель, Иконе
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
7 декабря 19:45, Стад дю Мустуа
Лорьян
Не начался
Лион
Лига 1 Франция. 15 тур
5 декабря 18:00, Cтад Франсис Ле Бле
Брест
Завершен
1 - 0
Монако
Матч окончен
90’
+4’
Тезе
Шотар   Тузар
83’
83’
Вандерсон   Диатта
Дель Кастийо   Дина-Эбимбе
83’
Мбуп
78’
77’
Камара   Мишаль
77’
Минамино   Бруннер
Думбия   Мбуп
69’
69’
Кулибали   Погба
69’
Головин   Идумбо-Музамбо
Ажорк
60’
52’
Вандерсон
2тайм
Перерыв
Думбия
44’
Лабо-Ласкари   Балде
32’
  Думбия
28’
27’
Кайо Энрике
10’
Минамино
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Локо, Дина-Эбимбе, Макалу, Диас, Тузар, Мбуп, Жони, Ле Кардиналь, Балде
1тайм
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Тезе, Вандерсон, Кулибали, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Бирет
Запасные: Бамба, Идумбо-Музамбо, Погба, Кабрал, Мишаль, Кен, Уаттара, Бруннер, Диатта
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
5 декабря 20:00, Пьер Моруа
Лилль
Завершен
1 - 0
Марсель
Матч окончен
Озер
90’
+1’
Харальдссон   Андре Гомеш
84’
80’
Кондогбиа   Надир
80’
Пайшао   Ммади
Сахрауи   Феликс Коррейя
70’
Мбаппе   Мукау
69’
66’
Обамеянг   Вас
66’
Павар   Бакола
2тайм
Перерыв
26’
Вермерен
Игаман   Жиру
26’
  Мбаппе
10’
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Бенталеб, Андре, Сахрауи, Харальдссон, Мбаппе, Игаман
Запасные: Бодар, Мбемба, Мукау, Андре Гомеш, Феликс Коррейя, Жиру, Гоффи, Брухольм, Фернандес Пардо
1тайм
Марсель:
Рульи, Агерд, Балерди, Павар, Пайшао, Гринвуд, Эмерсон, Вермерен, Кондогбиа, Веа, Обамеянг
Запасные: Гомес, Ммади, Мурильо, Бакола, Иган-Райли, О`Райли, Вас, де Ланге, Надир
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
6 декабря 16:00, Стад ля Божуар
Нант
Завершен
1 - 2
Ланс
Матч окончен
90’
+2’
Саид   Сотока
Квон Хек Кю   Камара
87’
Коцца   Сантонз
87’
Ассумани
83’
81’
  Саид
69’
Эдуар   Фофана
Дефф   Ассумани
60’
Эль-Араби   Мохамед
59’
2тайм
Перерыв
Гирасси   Ладо
45’
  Эль-Араби
38’
Эль-Араби
38’
34’
  Товен
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Дефф, Квон Хек Кю, Лепенан, Гирасси, Эль-Араби, Аблин
Запасные: Камара, Мохамед, Сантонз, Карлгрен, Бенхаттаб, Хон Хен Сок, Радакович, Ассумани, Ладо
1тайм
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Булатович, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Антоньо, Оджедиран, Силла, Бермон, Гюртнер, Сима, Фофана, Сотока
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
6 декабря 18:00, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Завершен
1 - 0
Страсбур
Матч окончен
Мессали
90’
+4’
89’
Чилуэлл
87’
Диегу Морейра   Годо
85’
Эль-Мурабет
82’
Диегу Морейра
Коррейя да Силва   Идальго
78’
75’
Г. Дуэ   Амо-Амейо
61’
Омобамиделе   Паес
61’
Нанаси   Амугу
Магри   Мессали
46’
2тайм
Перерыв
Магри
44’
Кассерес
28’
  Коррейя да Силва
18’
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Магри, Гбоо, Металь, Кассерес, Восса, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Кумбасса, Виньоло, Идальго, Шмидт, Мессали, Ламади, Каманси, Эджума
1тайм
Страсбур:
Пендерс, Сарр, Омобамиделе, Г. Дуэ, Энсисо, Нанаси, Чилуэлл, Дукуре, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Нжингула, Паес, Годо, Баич, Силла, Амугу, Луиш, Амо-Амейо, Хойсберг
Подробнее
Лига 1 Франция. 15 тур
6 декабря 20:05, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
5 - 0
Ренн
Матч окончен
  Гонсалу Рамуш
90’
+1’
  Мбайе
88’
82’
Камара   Блас
82’
Эмболо   Меите
82’
Аль-Тамари   Лежандр
Жоау Невеш   Мбайе
80’
Заир-Эмери   Нджанту
80’
75’
Леполь   Руо
74’
Жаке
Витинья   Фабиан Руис
71’
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
71’
69’
Аит Будлаль
  Кварацхелия
67’
Ли Кан Ин   Дембеле
64’
53’
Жаке
46’
Сиссе   Мерлен
2тайм
Перерыв
  Меюлю
39’
  Кварацхелия
28’
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя
Запасные: Фабиан Руис, Дембеле, Джеймс, Марин, Боли, Камара, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Нджанту
1тайм
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо
Запасные: Нагида, Лежандр, Камара, Блас, Меите, Руо, Мерлен, Силистри, Сейду
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

