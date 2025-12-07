Стартовал 15-й тур французской Лиги 1.
В рамках 15-го тура Лиги 1 в пятницу «Монако» Александра Головина проиграл «Бресту» (0:1), «Лилль» победил «Марсель» (1:0).
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Ренн» (5:0), «Ланс» на выезде обыграл «Нант» (2:1).
В воскресенье «Лион» в гостях встретится с «Лорьяном».
Чемпионат Франции
15-й тур
Ницца
Диуф, Бар, Ба, Менди, Абди, Сансон, Ванхаутте, Луше, Клосс, Диоп, Чо
Запасные: Ндомбеле, Дюпе, Абдул-Самед, Гоувейя, Нген, Оморуйи, Янссон, Оппонг, Будауи
Анже:
Коффи, Экоми, Лефор, Камара, Аркю, Абделли, Белькебла, Сбаи, Мутон, Белькдим, Шериф
Запасные: Капель, Куркуль, Аллевина, Бамба, Рао-Лисоа, Аруна, Анен, Питер, Зинга
Осер
Леон, Оппегор, Акпа, Диоманде, Си, Дануа, Эль-Аззузи, Матондо, Намасо, Мара, Синайоко
Запасные: Пети, Диамалунда, Диуссе, Де Персен, Девернуа, Задди, Казимир, Менса
Мец:
Фишер, Балло-Туре, С. Сане, Гбамен, Колен, Траоре, Деменге, Эн, Цитаишвили, Сабали, Асоро
Запасные: Ба, Йегбе, Куао, И. Сане, Туре, Диалло, Мбайе, Маджо, Стамбули
Саматта Noam Obougou Jacquet
Гавр
Диав, Зуауи, Льорис, Санганте, Него, Ндиайе, Секо, Эбоно, Сумаре, Саматта, Кьереме
Запасные: Кешта, Мамбимби, Мпаси, Дукуре, Коффи, Мосенго, Noam Obougou Jacquet, Кенку, Намли
Париж:
Трапп, Оллила, Отавио, Мбоу, Траоре, Саймон, Камара, Максим Лопес, Маркетти, Кеббаль, Крассо
Запасные: Дико, де Смет, Кафаро, Лопес, Нкамбадьо, Гори, Колодзейчак, Жеббель, Иконе
Брест
Кудер, Гиндо, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Шотар, Лабо-Ласкари, Думбия, Дель Кастийо, Ажорк
Запасные: Локо, Дина-Эбимбе, Макалу, Диас, Тузар, Мбуп, Жони, Ле Кардиналь, Балде
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Тезе, Вандерсон, Кулибали, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Бирет
Запасные: Бамба, Идумбо-Музамбо, Погба, Кабрал, Мишаль, Кен, Уаттара, Бруннер, Диатта
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Менье, Бенталеб, Андре, Сахрауи, Харальдссон, Мбаппе, Игаман
Запасные: Бодар, Мбемба, Мукау, Андре Гомеш, Феликс Коррейя, Жиру, Гоффи, Брухольм, Фернандес Пардо
Марсель:
Рульи, Агерд, Балерди, Павар, Пайшао, Гринвуд, Эмерсон, Вермерен, Кондогбиа, Веа, Обамеянг
Запасные: Гомес, Ммади, Мурильо, Бакола, Иган-Райли, О`Райли, Вас, де Ланге, Надир
Нант
Антони Лопеш, Коцца, Тати, Авазьем, Амьян, Дефф, Квон Хек Кю, Лепенан, Гирасси, Эль-Араби, Аблин
Запасные: Камара, Мохамед, Сантонз, Карлгрен, Бенхаттаб, Хон Хен Сок, Радакович, Ассумани, Ладо
Ланс:
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Саид, Товен, Юдоль, Булатович, Сангаре, Агиляр, Эдуар
Запасные: Абдельхамид, Антоньо, Оджедиран, Силла, Бермон, Гюртнер, Сима, Фофана, Сотока
Тулуза
Рест, Николайсен, Крессуэлл, Маккензи, Магри, Гбоо, Металь, Кассерес, Восса, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Хауг, Кумбасса, Виньоло, Идальго, Шмидт, Мессали, Ламади, Каманси, Эджума
Страсбур:
Пендерс, Сарр, Омобамиделе, Г. Дуэ, Энсисо, Нанаси, Чилуэлл, Дукуре, Эль-Мурабет, Диегу Морейра, Паничелли
Запасные: Нжингула, Паес, Годо, Баич, Силла, Амугу, Луиш, Амо-Амейо, Хойсберг
Кварацхелия Гонсалу Рамуш
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя
Запасные: Фабиан Руис, Дембеле, Джеймс, Марин, Боли, Камара, Мбайе, Гонсалу Рамуш, Нджанту
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо
Запасные: Нагида, Лежандр, Камара, Блас, Меите, Руо, Мерлен, Силистри, Сейду
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
