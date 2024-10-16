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Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии – 19, Бразилия догнала Уругвай – у них по 16

Сборная Аргентины по-прежнему лидирует в квалификации ЧМ-2026.

В 10-м туре «альбиселесте» дома разгромили Боливию (6:0) и с 22 очками занимают в таблице первое место.

Сборная Колумбии, разгромившая Чили (4:0), идет на втором месте с 19 очками.

По 16 очков набрали Уругвай, сыгравший 0:0 с Эквадором, и Бразилия, разгромившая Боливию (6:0). 

Таблица отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Чили по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Перу по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Боливии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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3311 октября, 07:10
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