Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 10 туров с 22 очками. У Колумбии – 19, Бразилия догнала Уругвай – у них по 16
Сборная Аргентины по-прежнему лидирует в квалификации ЧМ-2026.
В 10-м туре «альбиселесте» дома разгромили Боливию (6:0) и с 22 очками занимают в таблице первое место.
Сборная Колумбии, разгромившая Чили (4:0), идет на втором месте с 19 очками.
По 16 очков набрали Уругвай, сыгравший 0:0 с Эквадором, и Бразилия, разгромившая Боливию (6:0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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